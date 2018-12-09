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Аренда снегоуборочной техники. Вывоз снега в Москве.
Наиболее востребована аренда снегоуборочной техники в зимний период, что вполне логично. Основными заказчиками этой услуги, предоставляемой компанией «СТТ Рент», выступают различные коммунальные службы городов, других населенных пунктов и коттеджных поселков. Очевидно, что содержать большой парк подобной техники, которая активно используется относительно редко, неэффективно. Намного выгоднее арендовать ее при необходимости. Аренда снегоуборочной техники в Москве от компании СТТ-Рент это выгодное предложение на услуги.
Если Вам нужна техника для уборки снега в аренду — обращайтесь в «СТТ — Рент» сделаем лучшее предложение в Москве и области!
Цена за аренду техники для уборки снега. Вывоз снега цена.
Практически всегда одним из наиболее весомых критериев при выборе предприятия для сотрудничества выступает цена за аренду снегоуборочной техники в Москве и Московской области. Предлагаемый предприятием уровень стоимости оказываемых услуг – один из самых доступных в регионе. Другими серьезными преимуществами являются хорошее состояние предлагаемой техники, выпущенной не ранее 2011 года, а также штат высокопрофессиональных водителей, стаж работы которых по специальности составляет не менее 12 лет.
Если убирать снежные массы вручную, это отнимет много физических сил и времени. Гораздо быстрее и эффективнее использовать спецтехнику – самосвалы и погрузчики, которые отлично справятся с поставленной задачей и расчистят территорию в кратчайшие сроки. Вывоз снега с погрузкой в Москве осуществляется при помощи большегрузных автомобилей с кузовами различного объема, что позволит оперативно убрать сугробы с дорожных покрытий, частных территорий и промышленных зон.
Работы выполняем с своей техникой отечественного и иностранного производства, мы предлагаем услуги снегоуборочной техники:
Заказав вывоз снега, вы можете быть уверены, что заказ будет исполнен в максимально короткие сроки и удобное для вас время. Уборка будет осуществляться экскаваторами-погрузчиками, а оперативно вывезут груз самосвалы. В зависимости от типа большегрузного транспорта, за один раз может быть утилизировано от 18 до 29 кубических метров осадков. Стоимость этого вида уборки рассчитывается индивидуально за 1 м3.
Наша компания работает как с наличным так и безналичным способом оплаты. Мы готовы заключить договор на обслуживание территории по вывозу снега на сезон, это значительно сэкономит ваши средства и нервы в период снегопада.
Услуги по вывозу снега с территории Москвы доступны каждому клиенту – вовремя решите снежную проблему, закажите аренду снегоуборочной техники, и тогда, с началом оттепели, вас не будут беспокоить реки воды, растекающиеся во все стороны. Уборка снега – это удобно, потому что после очистки от сугробов территория быстро преобразится, будет выглядеть аккуратной и ухоженной.
Наша компания может гарантировать Вам максимально сжатые сроки освобождения территорий, самые выгодные цены на вывоз снега, а также финансовые гарантии на работу.
При расчете стоимости вывоза снега СТТ РЕНТ опирается на такие параметры поставленной задачи, как: периодичность работ, объем вывозимого снега, площадь обслуживаемой территории.
Компания гарантирует, что при заключении договора на постоянное обслуживание по вывозу снега – Вы получите самое выгодное предложение.
В последнее время большей популярностью пользуются мини погрузчики и экскаваторы погрузчики:
— Мини погрузчики, благодаря своим небольшим размерам могут работать в стесненных условиях, где большая техника не проедет, а ручной труд будет очень долог и дорог.
— Экскаваторы-погрузчики — имея большую мощность они способны выполнить объем работы в 2 раза больше, чем тот же трактор МТЗ Беларусь.
— в нашем автопарке более 40 единиц техники для уборки снега — Вы можете выбрать любую!
— техника приезжает к Вам уже с полным баком бензина и опытным трактористом-машинистом
— в случае поломки техники, мы обязуемся устранить неисправность или, если это нельзя сделать на месте, заменить спецтехнику на аналогичную модель
вам не нужно не за что переплачивать! Вы берете технику в аренду только тогда, когда Вам это нужно!
— удобные системы оплаты
— скидки постоянным клиентам
— работаем по договору аренды снегоуборочной техники
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