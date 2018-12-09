Если убирать снежные массы вручную, это отнимет много физических сил и времени. Гораздо быстрее и эффективнее использовать спецтехнику – самосвалы и погрузчики, которые отлично справятся с поставленной задачей и расчистят территорию в кратчайшие сроки. Вывоз снега с погрузкой в Москве осуществляется при помощи большегрузных автомобилей с кузовами различного объема, что позволит оперативно убрать сугробы с дорожных покрытий, частных территорий и промышленных зон.

Работы выполняем с своей техникой отечественного и иностранного производства, мы предлагаем услуги снегоуборочной техники:

Автомобили КАМАЗ, МАЗ, КАМК, ШАНКСИ, МАН с объемом кузова 18 м3, 20 м3, 22 м3, 26 м3 и 29 м3;

Контейнеры для вывоза промышленных и бытовых отходов с объемом 8 м3, 20 м3, 27 м3 и 32 м3;

Фронтальные погрузчики «Bobcat», «JCB» и «TEREX».

Заказав вывоз снега, вы можете быть уверены, что заказ будет исполнен в максимально короткие сроки и удобное для вас время. Уборка будет осуществляться экскаваторами-погрузчиками, а оперативно вывезут груз самосвалы. В зависимости от типа большегрузного транспорта, за один раз может быть утилизировано от 18 до 29 кубических метров осадков. Стоимость этого вида уборки рассчитывается индивидуально за 1 м3.

Наша компания работает как с наличным так и безналичным способом оплаты. Мы готовы заключить договор на обслуживание территории по вывозу снега на сезон, это значительно сэкономит ваши средства и нервы в период снегопада.

Услуги по вывозу снега с территории Москвы доступны каждому клиенту – вовремя решите снежную проблему, закажите аренду снегоуборочной техники, и тогда, с началом оттепели, вас не будут беспокоить реки воды, растекающиеся во все стороны. Уборка снега – это удобно, потому что после очистки от сугробов территория быстро преобразится, будет выглядеть аккуратной и ухоженной.

Наша компания может гарантировать Вам максимально сжатые сроки освобождения территорий, самые выгодные цены на вывоз снега, а также финансовые гарантии на работу.

При расчете стоимости вывоза снега СТТ РЕНТ опирается на такие параметры поставленной задачи, как: периодичность работ, объем вывозимого снега, площадь обслуживаемой территории.

Компания гарантирует, что при заключении договора на постоянное обслуживание по вывозу снега – Вы получите самое выгодное предложение.