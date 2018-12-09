Аренда снегоуборочной техники. Вывоз снега в Москве.

Наиболее востребована аренда снегоуборочной техники в зимний период, что вполне логично. Основными заказчиками этой услуги, предоставляемой компанией «СТТ Рент», выступают различные коммунальные службы городов, других населенных пунктов и коттеджных поселков. Очевидно, что содержать большой парк подобной техники, которая активно используется относительно редко, неэффективно. Намного выгоднее арендовать ее при необходимости. Аренда снегоуборочной техники в Москве от компании СТТ-Рент это выгодное предложение на услуги.

Если Вам нужна техника для уборки снега в аренду — обращайтесь в «СТТ — Рент» сделаем лучшее предложение в Москве и области!

Цена за аренду техники для уборки снега. Вывоз снега цена.

Практически всегда одним из наиболее весомых критериев при выборе предприятия для сотрудничества выступает цена за аренду снегоуборочной техники в Москве и Московской области. Предлагаемый предприятием уровень стоимости оказываемых услуг – один из самых доступных в регионе. Другими серьезными преимуществами являются хорошее состояние предлагаемой техники, выпущенной не ранее 2011 года, а также штат высокопрофессиональных водителей, стаж работы которых по специальности составляет не менее 12 лет.

 

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Экстренный вызов снегоуборочной техники и вывоз снега.
Аренда снегоуборочной техники, уборка снега

Мы предлагаем следующую снегоуборочную технику в аренду:

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Мини-погрузчики

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Самосвалы

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Фронтальные погрузчики

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Экскаваторы-погрузчики

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МТЗ с щеткой

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Автогрейдер

Вывоз снега в Москве с погрузкой и утилизацией

Если убирать снежные массы вручную, это отнимет много физических сил и времени. Гораздо быстрее и эффективнее использовать спецтехнику – самосвалы и погрузчики, которые отлично справятся с поставленной задачей и расчистят территорию в кратчайшие сроки. Вывоз снега с погрузкой в Москве осуществляется при помощи большегрузных автомобилей с кузовами различного объема, что позволит оперативно убрать сугробы с дорожных покрытий, частных территорий и промышленных зон.

Работы выполняем с своей техникой отечественного и иностранного производства, мы предлагаем услуги снегоуборочной техники:

  • Автомобили КАМАЗ, МАЗ, КАМК, ШАНКСИ, МАН с объемом кузова 18 м3, 20 м3, 22 м3, 26 м3 и 29 м3;
  • Контейнеры для вывоза промышленных и бытовых отходов с объемом 8 м3, 20 м3, 27 м3 и 32 м3;
  • Фронтальные погрузчики «Bobcat», «JCB» и «TEREX».

Заказав вывоз снега, вы можете быть уверены, что заказ будет исполнен в максимально короткие сроки и удобное для вас время. Уборка будет осуществляться экскаваторами-погрузчиками, а оперативно вывезут груз самосвалы. В зависимости от типа большегрузного транспорта, за один раз может быть утилизировано от 18 до 29 кубических метров осадков. Стоимость этого вида уборки рассчитывается индивидуально за 1 м3.

Наша компания работает как с наличным так и безналичным способом оплаты. Мы готовы заключить договор на обслуживание территории по вывозу снега на сезон, это значительно сэкономит ваши средства и нервы в период снегопада.

Услуги по вывозу снега с территории Москвы доступны каждому клиенту – вовремя решите снежную проблему, закажите аренду снегоуборочной техники, и тогда, с началом оттепели, вас не будут беспокоить реки воды, растекающиеся во все стороны. Уборка снега – это удобно, потому что после очистки от сугробов территория быстро преобразится, будет выглядеть аккуратной и ухоженной.

Наша компания может гарантировать Вам максимально сжатые сроки освобождения территорий, самые выгодные цены на вывоз снега, а также финансовые гарантии на работу.
При расчете стоимости вывоза снега СТТ РЕНТ опирается на такие параметры поставленной задачи, как: периодичность работ, объем вывозимого снега, площадь обслуживаемой территории.
Компания гарантирует, что при заключении договора на постоянное обслуживание по вывозу снега – Вы получите самое выгодное предложение.

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Самосвалы

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Экскаваторы - погрузчики

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КАКАЯ ТЕХНИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ И ВЫВОЗА СНЕГА?
  • Тракторы с ковшом, отвалом и щеткой
  • Мини погрузчики с ковшом, отвалом и щеткой
  • Экскаваторы погрузчики
  • КАМАЗы самосвалы для вывоза снега на снегоплавильные станции

 

В последнее время большей популярностью пользуются мини погрузчики и экскаваторы погрузчики:
— Мини погрузчики, благодаря своим небольшим размерам могут работать в стесненных условиях, где большая техника не проедет, а ручной труд будет очень долог и дорог.
— Экскаваторы-погрузчики — имея большую мощность они способны выполнить объем работы в 2 раза больше, чем тот же трактор МТЗ Беларусь.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— в нашем автопарке более 40 единиц техники для уборки снега — Вы можете выбрать любую!
— техника приезжает к Вам уже с полным баком бензина и опытным трактористом-машинистом
— в случае поломки техники, мы обязуемся устранить неисправность или, если это нельзя сделать на месте, заменить спецтехнику на аналогичную модель
вам не нужно не за что переплачивать! Вы берете технику в аренду только тогда, когда Вам это нужно!
— удобные системы оплаты
— скидки постоянным клиентам
— работаем по договору аренды снегоуборочной техники

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